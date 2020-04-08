قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة عملت على وضع سيناريو الأرقام، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، موضحًا أن هذا السيناريو يقوم على حساب عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال فترة معينة بالنسبة لعدد السكان.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المُذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن تقديرات سيناريو الأرقام تشير إلى تراوح أعداد الإصابات من 120 لـ 150 يوميًا، خلال الأسبوع الثامن، وهو ما تم التوصل إليه بالفعل، متابعًا: «معدل الإصابة بكورونا في مصر يعادل 14 شخصًا لكل مليون نسمة، والمعدل العالمي 120 شخصًا لكل مليون نسمة حول العالم».

ونوه بأن هذه الأرقام جميعها في المتناول ولاتزال في الحدود الآمنة، التي تمكن الدولة من اكتشاف المخالطين لهذه الحالات وإخضاعهم للكشف الطبي، بحيث تضع من تثبت إيجابية التحاليل لديه داخل مستشفيات العزل، وبالتالي الحد من تفشي عدوى الفيروس المستجد.

وذكر أن الأسابيع المقبلة هي الأخطر في مراحل تفشي فيروس (كوفيد- 19)، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على المعدلات الحالية.