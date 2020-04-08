 الحكومة تعلن اقتطاع 20% من رواتب أعضائها لصندوق تحيا مصر - بوابة الشروق
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الحكومة تعلن اقتطاع 20% من رواتب أعضائها لصندوق تحيا مصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
رانيا ربيع
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 1:53 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 1:53 م

 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استمرار الإجراءات السابقة بفرض حركة الحظر من الثامنة مساءا وحتى السادسة صباحا، وكافة الإجراءات بشأن علق المطاعم والجامعات والمدارس وتخفيض قوة العمل وتعليق حركة الطيران.

وأكد أنه تم اقتطاع ٢٠٪؜ من كافة أعضاء الحكومة لصالح تحيا مصر لمدة ٣ أشهر، موضحا ان مد الحظر للثامنة منعا للتكدس المروري بوسائل المواصلات مع تطبيق وتشديد من وزارة الداخلية الساعة الثامنة دون أعذار للمواطنين أخرى.


وتابع في مؤتمر صحفي منذ قليل أنه ـيتابع بنفسه ويرى الطرق لذا تم مد الحظر، مؤكدا أن صحة المواطن اهم.

وواوضح أن الأسبوعين المقبلين بهم العديد من الطقوس الدينية، سواء مسيحية أو إسلامي ومنها دخول شهر رمضان لمعظم، مطالبا المواطنين تجنب التزاحم فيً هذه الفترة.

وتابع أعلم الاعتبارات الدينية ولكني أدعوكم تجنب التجمعات بها.


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