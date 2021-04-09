إيران: المفاوضات جارية لإلغاء العقوبات الأمريكية في خطوة واحدة

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة مستمرة بشأن رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية في خطوة واحدة، وجاء ذلك على هامش المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا.
وأضاف عراقجي، الذي يقود المحادثات ممثلا عن إيران، أن المناقشات بشأن رفع العقوبات خطوة بخطوة قد تم استبعادها، وأن الأطراف توضح كيفية إلغاء العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفعة واحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.
وكان عراقجي ذكر في وقت سابق من اليوم أن المباحثات في فيينا بشأن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية "لا تزال بعيدة عن الانتهاء، لكنها تحرز تقدما جيدا".
وقالت إيران إن المباحثات النووية "بناءة" حيث تجتمع الأطراف المشاركة في الاتفاق مجددا في فيينا.