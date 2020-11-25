 الجزائر تعلن بدء إنتاج لقاح «سبوتنيك V» الروسي في سبتمبر - بوابة الشروق
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الجزائر تعلن بدء إنتاج لقاح «سبوتنيك V» الروسي في سبتمبر

رويترز
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 5:32 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 5:32 ص

قال وزير الصناعة الصيدلانية في الجزائر لطفي جمال بن باحمد، يوم الأربعاء، إن بلاده ستبدأ في إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في سبتمبر بالشراكة مع موسكو.

وذكر الوزير في حديثه مع الإذاعة الرسمية أن الدولة لابد أن تواجه تحدي اللقاح، مؤكدا أن الجزائر ستكون مستعدة لإنتاج لقاح جزائري في سبتمبر.

وتابع أن اللقاح سيتم إنتاجه بالتعاون مع شركة المنتجات الدوائية "صيدال"، مشيرا إلى أن الشركة ستحصل على مساعدة من مختبر هندي رائد متخصص في تصنيع اللقاحات، لكنه لم يذكر اسم المختبر.

وكانت الجزائر التي تلقت بالفعل 50 ألف جرعة من اللقاح الروسي قد أعلنت في فبراير أنها تجري محادثات مع روسيا لإنتاج اللقاح محليا.

وتعرف الجزائر في الأسابيع الأخيرة استقرارا في عدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

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