تقارير: شركة موديرنا تبحث إنتاج لقاحها المضاد لكورونا في ألمانيا

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا، أن شركة موديرنا الأمريكية تتوقع استمرار محادثاتها مع الحكومة الألمانية حول توفير موقع محتمل لإنتاج عقارها المضاد لكورونا في ألمانيا، في النصف الثاني من أبريل الجاري.



جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (بلومبرج) نقلا عن صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية التي اقتبست فقرات من مقابلة أُجْرِيَتْ مع دان ستانر، رئيس شركة موديرنا في أوروبا.



وتقوم الشركة أيضا بالبحث عن مواقع إنتاج أخرى في أوروبا وفقا لما نقلته الصحيفة عن ستانر.



وتدفع موديرنا باتجاه صدور موافقة على استخدام لقاحها في عيادات الأطباء الألمان وليس فقط في مراكز التطعيم الكبيرة.