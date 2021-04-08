الزراعة: انطلاق المؤتمر السنوي الأول لمركز المعلومات الصوتية والمرئية

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الأول، لمركز المعلومات الصوتية والمرئية، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، تحت عنوان "صناعة الزهور في مصر، بحضور ومشاركة نخبة من الباحثين والمهتمين بهذا المجال.



وقال المشرف على مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة محمود الأعرج، إنه عمل على تحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها المركز ليكون بيت خبرة لتقديم كافة الخدمات للجهات صاحبة الشأن بالوزارة.



ومن جانبه، قال رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، محمد عبد المنعم، إن حديقة الأورمان مقصد لكل الباحثين من كليات الزراعة والطب للاستفادة من محتوياتها في دراساتهم وأبحاثهم.



وفي السياق ذاته، قال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة الدكتور علاء عزوز، إن الوزارة تدعم بكافة السبل العاملين في قطاع الزهور والزينة باعتباره من أهم القطاعات في الزراعة.



وأضاف "عزوز"، خلال كلمته بالمؤتمر، اليوم الخميس، أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام العاملين في هذا القطاع عبر الاجتماعات المتواصلة مهم خاصة فيما يتعلق بالتصدير إلى الخارج.