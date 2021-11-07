اليابان تعتزم طرد 8 روس من بينهم دبلوماسيون

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أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو تعتزم طرد ثمانية روس، بينهم دبلوماسيون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه اليابان العمل مع الولايات المتحدة ودول أوروبية لتشديد الضغوط على روسيا لوقف حربها على أوكرانيا.

ورفض مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية التعليق على السبب وراء هذا القرار، وفقا لما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

واستدعى نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل جالوزين، وأبلغه بقرار طوكيو، مشيرا إلى تقارير ترددت مؤخرا عن قتل مدنيين في أوكرانيا، بحسب ما صرح به السكرتير الصحفي للوزارة هيكاريكو اونو في مؤتمر صحفي.

وصرح مسؤول بالحكومة اليابانية أن جالوزين ليس من بين الدبلوماسيين الثمانية.

ومن المرجح أن يدفع قرار اليابان موسكو إلى طرد دبلوماسيين يابانيين في روسيا.

كانت الولايات المتحدة ودول أوروبية أعلنت مؤخرا طرد دبلوماسيين روسي للاشتباه بتورطهم في أعمال تجسس وأنشطة أخرى.