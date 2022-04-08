الصحف السعودية: تشكيل مجلس قيادة رئاسي لليمن هدفه تحقيق الاستقرار

أكدت الصحف السعودية أهمية القرار الذي اتخذه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإنشاء "مجلس قيادة رئاسي" لتحقيق أمن واستقرار اليمن وعودته من حالة الحرب إلى السلام.

وذكرت صحيفة (اليوم) في افتتاحيتها بعنوان "مكونات اليمن. والنهج الراسخ للمملكة" أن قرار الرئيس هادي جاء استشعارا منه للمسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية في الظروف الراهنة، التي يمر بها اليمن، واستجابة لمخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية، وتقديرا للحاجة الماسة لمواجهة الأزمات، التي نتجت عن الحروب بين أبناء الشعب اليمني.

وقالت "إن المملكة العربية السعودية تدعم كل ما يحقق أمن واستقرار اليمن وعودته من حالة الحرب إلى السلام واستعادة الدولة وستساند المملكة جميع الجهود اليمنية التي تهدف لتحقيق ذلك".

وأضافت "أنه من هذا المنطلق فقد أيدت المملكة العربية السعودية قرارات الرئيس هادي، وأعلنت عن تقديم مبلغ 2 مليار دولار دعما اقتصاديا لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، ودعت لحشد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني، كما حثت مجلس القيادة على التفاوض الجاد مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف الوصول لحل سياسي شامل".

وأشارت إلى أن "هذا الموقف السعودي يعكس نهجا راسخا وأحد أطر المشهد المتكامل لحرص الدولة على استقرار المنطقة والعالم بما يلتقي مع مكانتها القيادية الرائدة إقليميا ودوليا".

من جانبها، قالت صحيفة (البلاد) في افتتاحيتها بعنوان "سلام اليمن" إن قرار رئيس الجمهورية اليمنية السابق بداية لعمل توافقي وضع الجميع في دروب المسؤولية الكاملة، لذلك لقيت تلك الخطوة ترحيبا عالميا كبيرا.

وأضافت الصحيفة أن "فرصة السلام والوئام والشراكة باليمن تهيأت في أعقاب المشاورات اليمنية اليمنية، التي دعا إليها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، واستمرت 10 أيام بالرياض، وجمعت أطياف المجتمع اليمني، ومكوناته الراغبة في إيجاد حل للأزمة القائمة منذ سنوات في أعقاب انقلاب مليشيا الحوثي بقوة السلاح على الشرعية".

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول "لقد أثبت اليمنيون قدرتهم على التوافق وحماية المكتسبات لليمن السعيد فعبروا من خلال المشاورات اليمنية - اليمنية إلى شاطيء الأمان والاستقرار ليتكاتفوا ويحققوا مبتغى الشعب المتطلع للأمن والسلام".



