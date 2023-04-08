بنزيما يقود هجوم ريال مدريد لمواجهة فياريال بالدوري الإسباني

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الذي سيخوض مواجهة فياريال مساء اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني «الليجا».

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو، في التاسعة من مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - ناتشو

خط الوسط: أوريليان تشواميني - داني سيبايوس - رودريجو

الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما