 بنزيما يقود هجوم ريال مدريد لمواجهة فياريال بالدوري الإسباني - بوابة الشروق
السبت 8 أبريل 2023 8:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

بنزيما يقود هجوم ريال مدريد لمواجهة فياريال بالدوري الإسباني

محمد عاطف
نشر في: السبت 8 أبريل 2023 - 8:04 م | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2023 - 8:04 م

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الذي سيخوض مواجهة فياريال مساء اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني «الليجا».

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو، في التاسعة من مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد في مواجهة اليوم كما يلي: 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - ناتشو

خط الوسط: أوريليان تشواميني - داني سيبايوس - رودريجو

الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك