ذكرت مصادر مطلعة، أن إيلون ماسك سوف يكون في الصين؛ من أجل زيارة اعتبارا من اليوم السبت، ومن المحتمل أن يتفقد مصنع شركة تسلا للسيارات الكهربائية في شنغهاي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن المصادر، التي رفضت الكشف عن هوياتها، حيث إنه لم يتم الكشف عن الرحلة علنا، قولها إن جدول الملياردير من المتوقع أن يشمل اجتماعا مع سلطات شنغهاي المحلية.

وتابعت المصادر، أن الخطط ليست ثابتة ولاتزال قابلة للتغيير.

ولم ترد تسلا، على طلب بالتعقيب خارج ساعات العمل بشأن زيارة ماسك.

وتأتي زيارة ماسك، في وقت يشهد توترات مرتفعة بين الصين والولايات المتحدة بشأن كل شيء من إسقاط منطاد تجسس صيني مزعوم فوق السماء الأمريكية، إلى شراكة بكين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط حرب بلاده في أوكرانيا.

وبحسب بلومبرج، يرافق ماسك خلال الرحلة توم جو الذي اختير نائب رئيس تسلا الشهر الجاري.

وبعد الولايات المتحدة، تعد الصين أكبر سوق لتسلا حيث شكلت 22.3% من العائدات في 2022.

وزادت الشركة من الشحنات من مصنعها في شنغهاي في مارس.