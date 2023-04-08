 مصادر: ماسك يتوجه إلى الصين.. ومن المحتمل أن يتفقد مصنع تسلا في شنغهاي - بوابة الشروق
السبت 8 أبريل 2023 10:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

مصادر: ماسك يتوجه إلى الصين.. ومن المحتمل أن يتفقد مصنع تسلا في شنغهاي

د ب أ
نشر في: السبت 8 أبريل 2023 - 10:19 ص | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2023 - 10:19 ص

 

ذكرت مصادر مطلعة، أن إيلون ماسك سوف يكون في الصين؛ من أجل زيارة اعتبارا من اليوم السبت، ومن المحتمل أن يتفقد مصنع شركة تسلا للسيارات الكهربائية في شنغهاي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن المصادر، التي رفضت الكشف عن هوياتها، حيث إنه لم يتم الكشف عن الرحلة علنا، قولها إن جدول الملياردير من المتوقع أن يشمل اجتماعا مع سلطات شنغهاي المحلية.

وتابعت المصادر، أن الخطط ليست ثابتة ولاتزال قابلة للتغيير.

ولم ترد تسلا، على طلب بالتعقيب خارج ساعات العمل بشأن زيارة ماسك.

وتأتي زيارة ماسك، في وقت يشهد توترات مرتفعة بين الصين والولايات المتحدة بشأن كل شيء من إسقاط منطاد تجسس صيني مزعوم فوق السماء الأمريكية، إلى شراكة بكين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط حرب بلاده في أوكرانيا.

وبحسب بلومبرج، يرافق ماسك خلال الرحلة توم جو الذي اختير نائب رئيس تسلا الشهر الجاري.

وبعد الولايات المتحدة، تعد الصين أكبر سوق لتسلا حيث شكلت 22.3% من العائدات في 2022.

وزادت الشركة من الشحنات من مصنعها في شنغهاي في مارس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك