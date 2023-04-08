المسجد النبوي يستقبل أكثر من 15 مليونا من المصلين في النصف الأول من رمضان

أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي استقبلت خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من 15 مليونا و700 ألف مصل ومصلية مصلٍ ومصلية في المسجد النبوي الشريف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت عن السديس قوله إن إجمالي عدد المصلين من غرة شهر محرم لهذا العام وحتي اليوم بلغ 163 مليون مصل ومصلية.

وأكد أن الوكالة هيأت المسجد النبوي للزوار والمصلين من خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود وكثافة الأعداد التي يشهدها المسجد النبوي لضمان انسيابية الحركة، كذلك تعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه وتسهيل جميع الخدمات لينعم الزوار والمصلين بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.