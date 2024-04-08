قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم بلاطة وتداهم عدة منازل في قلقيلية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن عددا من مركبات الاحتلال وجرافتين اقتحمت المخيم، ونشر الاحتلال القناصة فوق أسطح عدد من المنازل، وسمع أصوات إطلاق الرصاص الحي، دون التبليغ عن إصابات.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال اقتحموا أحد المراكز الثقافية في المخيم، وفتشوه.

كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المنازل في بلدة جيوس شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، فجرا، ولا تزال تقوم بمداهمة وتفتيش عدد من المنازل، والاستيلاء على تسجيلات لكاميرات المراقبة، بذريعة البحث عن منفذ عملية إطلاق نار على حافلة للمستعمرين يوم أمس.

وأضافت المصادر أن هناك انتشارا لقوات كبيرة من جيش الاحتلال على الشارع الواصل بين عزون- جيوس، مع اقامة الحواجز العسكرية وإعاقة مرور المركبات من وإلى البلدة.