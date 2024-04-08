تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين 8 أبريل 2024 وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

• وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

تراجعت أسعار الطماطم جنيها لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

انخفضت أسعار البطاطس 1.5 جنيه لتتراوح بين 5 إلى 12.5 جنيه.

وصعد سعر البصل 5 جنيهات ليتراوح بين 10 إلى 27 جنيها.

وارتفعت أسعار الكوسة جنيها واحد لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

وزادت أسعار الجزر 50 قرشا لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

صعدت أسعار الفاصوليا 5 جنيهات لتتراوح بين 13 إلى 19 جنيها.

وارتفعت سعر الباذنجان جنيهين لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

وارتفع سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 16 إلى 20 جنيها.

وتراجع سعر الفلفل الحامى 5 جنيهات ليتراوح بين 9 إلى 11 جنيها.

هبطت أسعار الملوخية 4 جنيهات لتتراوح بين 14 إلى 18 جنيها.

وصعد سعر الخيار البلدي 5جنيهات ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

تراجعت سعر البرتقال البلدي نصف جنيه ليتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

وسجلت أسعار البرتقال الصيفى ما يترواح بين 5 إلى 7 جنيهات.

استقرت أسعار اليوسفي ليتراوح بين 3 إلى 12 جنيها.

وتراجع سعر الليمون البلدي 3 جنيهات ليتراوح بين 14 إلى 18 جنيها.

وانخفضت أسعار الجوافة جنيهين لتتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

وهبط سعر الرمان 3جنيهات ليتراوح بين 11 إلى 25 جنيها.

وتراجعت أسعار الفراولة جنيها واحد لتترواح بين 8 إلى 20 جنيها.

وانخفض سعر الكانتالوب جنيها واحد لتتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.