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الاثنين 8 أبريل 2024.. نشرة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 8 أبريل 2024 - 11:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 أبريل 2024 - 11:35 ص

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين 8 أبريل 2024 وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.
• وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:
تراجعت أسعار الطماطم جنيها لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.
انخفضت أسعار البطاطس 1.5 جنيه لتتراوح بين 5 إلى 12.5 جنيه.
وصعد سعر البصل 5 جنيهات ليتراوح بين 10 إلى 27 جنيها.
وارتفعت أسعار الكوسة جنيها واحد لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
وزادت أسعار الجزر 50 قرشا لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
صعدت أسعار الفاصوليا 5 جنيهات لتتراوح بين 13 إلى 19 جنيها.
وارتفعت سعر الباذنجان جنيهين لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.
وارتفع سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 16 إلى 20 جنيها.
وتراجع سعر الفلفل الحامى 5 جنيهات ليتراوح بين 9 إلى 11 جنيها.
هبطت أسعار الملوخية 4 جنيهات لتتراوح بين 14 إلى 18 جنيها.
وصعد سعر الخيار البلدي 5جنيهات ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.
• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:
تراجعت سعر البرتقال البلدي نصف جنيه ليتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.
وسجلت أسعار البرتقال الصيفى ما يترواح بين 5 إلى 7 جنيهات.
استقرت أسعار اليوسفي ليتراوح بين 3 إلى 12 جنيها.
وتراجع سعر الليمون البلدي 3 جنيهات ليتراوح بين 14 إلى 18 جنيها.
وانخفضت أسعار الجوافة جنيهين لتتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.
وهبط سعر الرمان 3جنيهات ليتراوح بين 11 إلى 25 جنيها.
وتراجعت أسعار الفراولة جنيها واحد لتترواح بين 8 إلى 20 جنيها.
وانخفض سعر الكانتالوب جنيها واحد لتتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.
واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.

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