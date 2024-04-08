قال الفنان أحمد العوضي، إنه لا يوجد فنان يحتل المرتبة الأولى في المطلق، مشيرًا إلى أن «الواحد هو الله».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين: «مفيش حد رقم واحد في المطلق، لو واحد نمبر وان في حتته مش هيكون طول الوقت، مين عملها؟ دي مش عدلة الدنيا»، بحسب وصفها.

وأشار إلى أنه لا يحب أن يطلق على نفسه لقب «رقم واحد»؛ لأنه لا يصدق تلك المقولة، مؤكدًا في الوقت نفسه، أنه يحب أن يكون ناجحًا ومحافظًا على حب الجمهور طوال الوقت. ولفت إلى أن «الغرور بداية النهاية»، مستشهدًا بالحكمة القائلة: «لا تكن مغرورا فتندم ولا تكن واثقا فتُصدم».

وأكمل: «أنا مسلسلي النهاردة أنجح مسلسل ألف شكر، لكن اللي شاغلني إني السنة الجاية أكون أنجح مسلسل، ويهمني حب الناس أكثر من النجاح، حب الناس هو ده الموضوع وينيمني مبسوط».