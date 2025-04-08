أكدت راوية منصور، رائدة الأعمال والرئيس التنفيذي لشركتي "رامسكو مصر" و"Oasis Technologies Monaco"، أن التوسع في الزراعة العضوية يمثل محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في مصر والعالم العربي، مشيرة إلى أن تمكين المرأة في المجتمعات الزراعية والمساواة بين الجنسين هما من أبرز أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمتها في النسخة التاسعة من قمة "صوت مصر" (Narrative Summit 2025)، التي أقيمت في "سوماباي" بمنطقة البحر الأحمر، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.

وأشارت منصور إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة هو التمويل، داعية إلى ضرورة توحيد جهود المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي واليونسكو، مع المبتكرين في القطاع الخاص، من أجل التغلب على تحديات المناخ وندرة المياه.

وأضافت أن تحسين إدارة الموارد المائية وتبني تقنيات الزراعة العضوية أصبحا ضروريين لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن إعادة تدوير المخلفات الزراعية – التي تمثل "كنزًا مهملًا" – يمكن أن تساهم في زيادة الرقعة الزراعية بمقدار 1.5 مليون فدان، وخلق قرى بيئية صحراوية قادرة على استيعاب 10 ملايين فرد وتوفير الغذاء للفئات الأكثر احتياجًا.

وكشفت منصور عن حلمها بتأسيس 340 قرية بيئية صفرية بحلول عام 2030، تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مشددة على أن الأمن الغذائي لا يتحقق إلا من خلال ضمان التوافر، وسهولة الوصول، وقدرة المواطنين على تحمل التكاليف، في ظل التحديات المرتبطة بتغير المناخ وارتفاع التكلفة.

وتحدثت أيضًا عن تجربتها الشخصية، حيث نجحت في تأسيس مشروع "رامسكو" من خلال الاعتماد على "الفحم الأخضر" المُنتج من قش الأرز، والذي يساهم في تقليل الانبعاثات الحرارية وتحسين جودة التربة وتوفير 30% من استهلاك المياه، بالتزامن مع استخدام الأسمدة العضوية.

كما أعلنت عن حصولها على براءتي اختراع؛ الأولى عن ماكينة تصنيع الفحم الأخضر "Bio char"، والثانية في مجال المخصبات الحيوية التي تقلل من استهلاك المياه وتزيد الإنتاج الزراعي، مؤكدة أن هذه الابتكارات تعزز من الاقتصاد الدائري وتحول المخلفات الزراعية إلى موارد منتجة بدلًا من أن تكون عبئًا بيئيًا.



وقمة صوت مصر أطلقت في 2016، بتأسيس من الخبيرة لمياء كامل، مؤسس قمة «صوت مصر»، الرئيس التنفيذي لشركة سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر أمام العالم، وذلك من خلال انتقاء الشخصيات البارزة والقادة من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة والفن لعرض تجاربها الملهمة والتي تسهم في بناء الهوية الوطنية، وتعزز صورة مصر بالخارج، وتروج لها كوجهة سياحية عالمية، فضلًا عن النهوض بقطاع الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تنسيق الشراكات بين الكيانات المختلفة داخل مصر وخارجها.

وللعلم التاسع على التوالي، تنعقد القمة جاذبة الأنظار وواضعة مصر في محط أنظار العالم.

وتشهد الدورة الحالية، تقليد جديدا وهو إطلاق جائزة الراوي المخصصة لصناع المحتوى، من أجل الترويج لمصر بقصة ما.