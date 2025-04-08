متحف ركن فاروق يعرض تمثالا فضيا لنارمر احتفالا بعيد تحرير سيناء

احتفالًا بذكرى عيد تحرير سيناء، يعرض متحف ركن فاروق نموذجًا مميزًا لتمثال من الفضة يجسد الملك نارمر، أحد أبرز ملوك مصر القديمة ومؤسس أول دولة موحدة في التاريخ.

ويظهر الملك في التمثال واقفًا بخطوة إلى الأمام، ممسكًا بصولجان الحكم، ويرتدي تاج الوجه القبلي، إلى جانب رداء "حب-سد" الملكي، الذي ينتهي بذيل الثور من الخلف.

وقد نُقش على قاعدة التمثال اسم نارمر بالخط الهيروغليفي واللغة الإنجليزية، بينما سجل على ظهر القاعدة تاريخ 14 ديسمبر 1934م.

وفي سياق العرض، ذكر المتحف، أن الجيش المصري يُعد من أقدم الجيوش النظامية في العالم، حيث تعود جذوره إلى عهد الملك نارمر الذي خاض معارك عدة لتوحيد البلاد.

وأضاف المتحف أن المصريين عبر العصور نجحوا في بناء إمبراطورية عظيمة وتحقيق انتصارات بفضل قوة جيشهم، الذي ظل عبر التاريخ درع الوطن وسنده في مواجهة الأعداء والدفاع عن أرض مصر.

ويأتي هذا العرض في إطار حرص وزارة الثقافة وقطاع المتاحف على تسليط الضوء على رموز التاريخ المصري القديم وربطها بالمناسبات الوطنية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الدور الذي لعبه الجيش المصري على مر العصور، من عهد الفراعنة وحتى العصر الحديث.

ويُعد متحف ركن فاروق أحد أبرز المتاحف التاريخية التي تحتفظ بقطع فنية ووثائق نادرة تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مصر الحديث والقديم، حيث يشهد المتحف إقبالًا ملحوظًا من الزوار خلال المناسبات القومية، لما يقدمه من عروض خاصة تبرز ملامح الهوية الوطنية وقيم الانتماء.