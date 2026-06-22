علاء نبيل: منتخب مصر بدأ يكتسب شخصية واضحة مع حسام حسن

أكد علاء نبيل، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن مواجهة نيوزيلندا تمثل محطة حاسمة في مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن تحقيق الفوز سيمنح المنتخب أفضلية كبيرة في سباق التأهل إلى دور الـ32.

وأوضح نبيل، خلال تصريحات تلفزيونية، أن حصد النقاط الثلاث سيضع منتخب مصر في موقف قوي داخل المجموعة السابعة، ويعزز من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات العبور إلى الدور المقبل، قبل خوض الجولة الأخيرة.

وأشار إلى أن الأداء الذي يقدمه المنتخب تحت قيادة حسام حسن يعكس تطورًا ملحوظًا على المستوى الفني والتنظيمي، مؤكدًا أن الجماهير بدأت تشعر بوجود شخصية واضحة للفريق داخل الملعب، إلى جانب هوية فنية انعكست على النتائج والمستويات التي ظهر بها اللاعبون خلال الفترة الأخيرة.

واختتم علاء نبيل تصريحاته بالتأكيد على أن حالة الثقة والتفاؤل بين الجماهير المصرية ازدادت بعد الأداء الإيجابي للفراعنة في البطولة، معربًا عن أمله في مواصلة النتائج الجيدة وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمونديال.