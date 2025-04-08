ألمانيا تعلق مؤقتا قبول لاجئين من الأمم المتحدة

علقت ألمانيا، مؤقتا إعادة توطين لاجئين معوزين للحماية بشكل خاص من الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجارية بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، لن يتم تقديم أي تعهدات بشأن قبول لاجئين جدد من خلال برنامج إعادة التوطين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الوقت الحالي.

وبحسب معلومات (د ب أ)، فإنه من المقرر قبول الحالات التي قطعت في الإجراءات شوطا طويلا كاستثناء.

وفي ورقة الاتفاق المبدئي المبني على المحادثات الاستطلاعية، قرر التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إنهاء برامج الاستقبال الطوعية الحكومية قدر الإمكان وعدم إطلاق أي برامج جديدة من هذا القبيل.

وكانت ألمانيا، قد وعدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمفوضية الأوروبية، التي تدعم ماليا حالات الاستقبال، بتوفير 13 ألفا و100 مكان استقبال للاجئين لعامي 2024 و2025.

ووفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، دخل 5061 لاجئا إلى ألمانيا حتى الآن عبر هذا البرنامج.

ويشمل ذلك أيضا القبول الإنساني للاجئين سوريين من تركيا، والذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2016.

وفي عملية إعادة التوطين، تقترح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين على البلدان المضيفة الأشخاص الذين يحتاجون بشكل خاص إلى الحماية.

وتقوم السلطات الألمانية، بعد ذلك بإجراء مقابلات وفحوصات أمنية في الموقع، وتوجد أيضا برامج إضافية للقبول الإنساني في ألمانيا.