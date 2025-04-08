 المحكمة العليا الأمريكية توقف أمرا يطالب ترامب بإعادة آلاف الموظفين الاتحاديين إلى وظائفهم - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 أبريل 2025 7:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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المحكمة العليا الأمريكية توقف أمرا يطالب ترامب بإعادة آلاف الموظفين الاتحاديين إلى وظائفهم

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 أبريل 2025 - 6:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أبريل 2025 - 6:41 م

أوقفت المحكمة العليا الأمريكية تنفيذ أمر قضائي يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة آلاف الموظفين الاتحاديين الذي تم تسريحهم في عمليات تسريح جماعية تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الاتحادية بشكل كبير.

وأصدر القضاة الحكم في استئناف طارئ تقدمت به إدارة ترامب على حكم أصدره قاض اتحادي في كاليفورنيا يأمر بإعادة 16 ألف موظف كانوا يعملون تحت الاختبار، بينما يتم نظر دعوى قضائية لأن طردهم لم يكون متوافقا مع القانون الاتحادي.

وبموجب قرار المحكمة العليا، سيظل موظفون في ست وكالات اتحادية في إجازة إدارية مدفوعة الأجر في الوقت الحالي.


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