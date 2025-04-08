الدومينيكان: ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سقف ملهى ليلي إلى 44 شخصا وإصابة 160 آخرين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت سلطات الدومينيكان أن 44 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 160 آخرين في حادث انهيار سقف ملهى ليلي بالعاصمة سانتو دومينجو صباح اليوم الثلاثاء. وكان ساسة ورياضيون وأشخاص آخرون يحضرون حفلا لموسيقى الميرينجي في الملهى.

وقال خوان مانويل مينديز، مدير مركز عمليات الطوارئ إن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين محتملين أسفل حطام ملهى "جيت سيت" المؤلف من طابق واحد في سانتو دومينجو.

وأضاف: "نفترض أن العديد منهم ما زالوا أحياء، ولهذا لن تفقد السلطات الأمل حتى لا يبقى شخص واحد أسفل الأنقاض".

وما زالت طواقم الإنقاذ تنتشل ناجين من أسفل الحطام بعد 12 ساعة من انهيار سقف الملهى على الزبائن. وأزال رجال إطفاء في الموقع كتلا من الخرسانة المكسرة وقطعوا ألواحا خشبية لاستخدامها في رفع قطع الحطام الثقيلة.