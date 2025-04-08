الحوثيون يعلنون الإفراج عن أسير سوداني لدواع إنسانية

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مقتل 26 من المتمردين الحوثيين في هجوم للجيش اليمني شرق صنعاء

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، الإفراج عن أسير سوداني، لدواع إنسانية.

وقال بيان صادر عن عبدالقادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة "قمنا اليوم بالإفراج عن الأسير السوداني موسى عبدالرحمن أحمد محمد لدواع إنسانية".

وأضاف المرتضى أنه "تم تسليم المفرج عنه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي التي تكفلت بنقله إلى المملكة العربية السعودية ومن ثم إلى بلده".

ولفت إلى أن عملية الإفراج بتوجيهات من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، دون مزيد من المعلومات بشأن الوضع الصحي للمفرج عنه وزمان أسره.

وسبق أن شارك السودان ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة الشرعية باليمن في عملية عسكرية ضد الحوثيين انطلقت في مارس 2015.