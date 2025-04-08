الاتحاد السكندري يواجه ريفرز هوبرز في ثالث جولات البطولة الأفريقية للسلة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء مع فريق ريفرز هوبرز النيجيري، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة "BAL 2025"، المقامة حاليًا في نسختها الخامسة بالعاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 5 إلى 13 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على صالة مولاي عبد الله، وتنقل حصريًا عبر قناة "أون سبورت 2"، في إطار التغطية التي تقدمها القناة لدعم الرياضة المصرية.

وكان الاتحاد السكندري قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق فوزين متتاليين، حيث تغلب على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 71-60 في المباراة الافتتاحية، ثم حقق انتصارا ثمينا على ستاد مالي بنتيجة 72-69 في ثاني مبارياته، ما يعزز فرصه في التأهل إلى الأدوار النهائية.

وتضم مجموعة "كالاهاري" كلاً من، الاتحاد السكندري (مصر)، الفتح الرباطي (المغرب)، ستاد مالي (مالي)، وريفرز هوبرز (نيجيريا)، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث، إلى المرحلة النهائية من البطولة.

ويخوض زعيم الثغر البطولة بقائمة قوية تضم كوكبة من أبرز لاعبيه، على رأسهم، علي أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، لابل فيناليس، دينج دينج، ماچوك دينج، چورچ لينج، وماتونج مارويل.

يذكر أن البطولة تحظى برعاية إعلامية موسعة من قبل الشركة المتحدة للرياضة، المالكة الحصرية لحقوق بث النسخة الخامسة من بطولة BAL، ضمن جهودها لدعم الرياضة المصرية وتقديم محتوى رياضي احترافي يواكب تطلعات الجمهور.