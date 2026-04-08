وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع القطاعات، مع تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية خاصة اللحوم والأسماك، تزامنا مع الاستعداد لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وأكد المحافظ، ضرورة متابعة جودة وصلاحية المنتجات المعروضة، لا سيما الأسماك المملحة التي يزداد الإقبال عليها خلال هذه الفترة، حفاظاً على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور القيادات التنفيذية والأمنية، إذ شدد على أهمية الجاهزية الكاملة والتعامل الفوري مع أي طوارئ، مع تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل عاجل.

ووجه المحافظ، بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات بمختلف مراكز المحافظة، مع التركيز على الطرق المؤدية للمناطق السياحية والمتنزهات، إلى جانب رفع كفاءة النظافة بمحيط دور العبادة.

وشدد على منع التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع مخالفات البناء، بالتنسيق مع الجهات المختصة ووحدة المتغيرات المكانية.

وفي السياق ذاته، كلف مديريات التموين والصحة والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك، بالتنسيق لشن حملات رقابية مكثفة، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية.

كما وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ، وتوافر الأمصال وخدمات نقل الدم، تحسباً لأي حالات طارئة أو تسمم غذائي.

وفيما يخص المناطق السياحية، أكد المحافظ، مراجعة اشتراطات السلامة والنظافة، وتوفير منقذين ببحيرة قارون ووادي الريان، لضمان سلامة المواطنين.

وشدد على ضبط تعريفة المواصلات ومنع استغلال المواطنين، بالتنسيق مع إدارة المرور، مع وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين الاحتفالات وتحقيق السيولة المرورية.

ووجّه بتوفير مياه الشرب بالمناطق التي تعاني من ضعف الضغوط، وزيادة فرق الطوارئ بقطاعي الكهرباء والمياه للتعامل الفوري مع أي أعطال، إلى جانب تجهيز سيارات الإسعاف وتمركزها في أماكن التجمعات.

وفي الختام، أكد المحافظ، أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع توعية المواطنين بكل الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية.