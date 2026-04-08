بريطانيا تدعو لدعم وتثبيت وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

رحّب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالهدنة التي تم توصل إليها في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، قائلاً: "أرحب باتفاق وقف إطلاق النار... الذي سيجلب لحظة ارتياح للمنطقة والعالم".

وأضاف في بيان : "يجب علينا، بالتعاون مع شركائنا، أن نبذل كل ما في وسعنا لدعم هذا الوقف لإطلاق النار والحفاظ عليه، وتحويله إلى اتفاق دائم، وإعادة فتح مضيق هرمز"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وجاء في بيان رئاسة الحكومة البريطانية: سيتوجه رئيس الوزراء إلى الخليج اليوم الأربعاء للقاء قادة الدول التي كانت في الخطوط الأمامية، وسيؤكد دعمه الكامل لوقف إطلاق النار المتفق عليه مؤخراً.

وسيؤكد، خلال اجتماعاته مع قادة المنطقة، دعم بريطانيا الثابت وضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي طويل الأمد، لضمان أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم.

وسيجري محادثات لضمان استمرار إعادة فتح مضيق هرمز بشكل دائم، مع استمرار لندن في قيادة الجهود الدولية.

يذكر أن زيارة ستارمر إلى الخليج كان مخططاً لها قبل إعلان وقف إطلاق النار.