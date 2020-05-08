رئيس رابطة الدوري الإسباني يشدد على إكمال البطولة حتى النهاية

أعرب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن اعتقاده بأن عددا قليلا فقط من اللاعبين يشعر بالقلق بشأن العودة إلى التدريب، بعد فترة طويلة من توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.



وقال تيباس،في مقابلة أجرتها معه شبكة (بي إن سبورتس) الرياضية تم نشرها على الموقع الألكتروني الرسمي للشبكة اليوم الخميس، إن الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى في صيدلية منهم على ملعب كرة قدم، ولذلك لا داعي للقلق.



حول ما إذا كان قلقا من أن الحكومة الإسبانية قد لا تعطي الضوء الأخضر لاستئناف موسم الدوري الإسباني – مثلما حدث في هولندا وفي الدوري الفرنسي، أشار تيباس إلى أن الأمر يتعلق بالاحترام وليس بالقلق.



أوضح تيباس "رابطة الدوري الاسباني على اتصال جيد جدا مع الحكومة الإسبانية، ويعلمون أن التدريب في الملاعب سيستأنف عاجلا أم آجلا"، كما يؤمن تيباس بأنه ينبغي على الدوري الاسباني الانتظار مدة أطول قليلا قبل أن يقرر عدم إكمال الموسم.



وتابع تيباس أنه يجب على الجميع احترام وشكر اتحاد كرة القدم الإسباني، مؤكدا أن الجميع في إسبانيا يعملون بجد للتخلص من الوباء.



وعن موعد استئناف الدوري، قال تيباس إنه لا يوجد تاريخ محدد، ولكنهم يتوقعون العودة في 22 يونيو القادم في حال حصلوا على الموافقات من اللجان الصحية والحكومة.



وأكد أنه يجب على اللاعبين الانتظار طويلا لاستئناف اللعب، معربا عن أعتقاده أن أول أسبوع من يونيو القادم هو أفضل تاريخ لاستئناف الموسم، ولكن لا شيء واضح بعد.



وحول ما إذا كان يعلم إن كان المشجعون يستطيعون حضور المباريات، قال "بودنا لو كان معنا المشجعون لمشاهدة المباريات حية، ومن المهم جدا أن يكونوا في الاستاد، ولكن ينبغي علينا الخروج من الوباء، وذلك لن يكون سهلا".



أما عما إذا كانت الفرق الأصغر أكثر عرضة للخطر من الفرق الكبيرة مثل برشلونة وريال مدريد واتليتيكو مدريد، قال رئيس رابطة الدوري الإسباني "ما يقلقنا بشكل أكبر الآن هو الفرق الكبيرة لأنها تكبدت خسائر كبيرة رغم أن لديها مدخولات هائلة من الرعاة – أكثر من الفرق الأصغر".



وشدد تيباس "نحن نعمل على هذه المسألة، وسنحاول قدر جهدنا مساعدة جميع الفرق التي تحتاج إلى الدعم، وجميع الفرق الأسبانية ستعمل جاهدة للاستعداد.



وفيما يتعلق بماإذا كان يعلم أن الموسم المقبل سيكون بمشجعين أم لا،قال تيباس "علينا أن نرى كيف تسير الأمور في ألمانيا أولا، ونرى جميع السيناريوهات قبل أن نقرر. الناس يقولون أن 30% إلى 40% من المشجعين قد يعودون، ولكن علينا أن نرى كيف تسير الأمور أولاً قبل أن نقرر".



وعما إذا كانت التغييرات هذا الموسم ستؤثر على جدول بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي تأجلت لصيف العام القادم بدلا من الصيف الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز، قال تيباس "لقد حسبنا كل شيء. ولكن دعونا نقول إننا سنبدأ الموسم الجديد في سبتمبر القادم، سنكون في أمان، وسيكون اللاعبون في صحة جيدة ولياقة عالية للعب في البطولة القارية".



يذكر أن الدوري الإسباني متوقف من مارس الماضي بسبب انتشار الفيروس الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم، حيث كان برشلونة متربعا على الصدارة عندما تم تعليق البطولة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ريال مدريد.