الولايات المتحدة تدعو أيرلندا الشمالية لتقاسم السلطة استنادا لاتفاق 1998

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، المسئولين في أيرلندا الشمالية إلى تقاسم السلطة استنادا إلى ما ينص عليه اتفاق السلام لعام 1998، وذلك تعقيبا على تحقيق حزب "شين فين" القومي المؤيد لإعادة توحيد الجزيرة الأيرلندية، فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن واشنطن تدعو قادة أيرلندا الشمالية لاتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة إنشاء هيئة تنفيذية لتقاسم السلطة وتشكيل حكومة تشاركية (بين الوحدويين والقوميين)، وهو أحد البنود الرئيسة لاتّفاق السلام (الجمعة العظيمة) عام 1998.

وكان حزب "شين فين" القومي المؤيد لإعادة توحيد الجزيرة الأيرلندية قد حقق فوزا تاريخيا في انتخابات أيرلندا الشمالية، واعدا بحقبة جديدة، بعد أن تقدم على منافسه الحزب الوحدوي الديمقراطي المؤيد للتاج البريطاني لأول مرة خلال المئة عام.

يذكر أن اتفاق (الجمعة العظيمة) أو اتفاق بلفاست هو اتفاق تم التوقيع عليه سنة 1998 بين بريطانيا وجمهورية إيرلندا وأحزاب إيرلندا الشمالية، يدعو الاتفاق البروتستانت إلى تقاسم السلطة السياسية في إيرلندا الشمالية مع الأقلية الكاثوليكية وتعطي جمهورية إيرلندا رأيًا في شؤون إيرلندا الشمالية.