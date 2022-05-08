وكيل تعليم القليوبية يتفقد لجان امتحانات طلاب النقل للفصل الدراسي الثاني

تفقد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتوجه لمدرسة هشام بيومي الإعدادية بنات، ومدرسة أسامة نصار الابتدائية بإدارة قها التعليمية.

ورافق الوكيل في الجولة محمد حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، والعميد محمد فوزي رئيس مجلس مدينة قها، ونائبه المهندس علي وعصام الدين عادل مدير إدارة قها التعليمية، والدكتورة أمنية فاروق وكيل الإدارة.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تتم متابعة سير الامتحانات أولا بأول من خلال المتابعات المستمرة لجميع مدارس المحافظة في جميع الإدارات التعليمية؛ لتذليل المعوقات والتغلب على أي مشاكل طارئة.

وشدد وكيل الوزارة، على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كل التعليمات واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين مع تنفيذ تعليمات الأمن وتواجد عنصر الأمن، والزائرة الصحية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة، تطبيق إجراءات الوزارة الخاصة بالامتحانات داخل اللجان والعمل على راحة الطلاب، وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات في يسر وسهولة، وتذليل كل المعوقات وحلها بطريقة سريعة، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية داخل اللجان والحفاظ على التباعد بين الطلاب والتهوية والتعقيم الجيد لجميع اللجان الامتحانية.

كما حرص وكيل الوزارة على تفقد أعمال الكنترول، موجها بضرورة الدقة في التصحيح وإنجازه أولا بأول، مؤكدا سرية النتيجة داخل الكنترول.