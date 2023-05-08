محافظ الأقصر يبحث تعزيز العلاقات مع القائم بأعمال سفير جورجيا

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، السفير ميخائيل تيجيشفيلي القائم بأعمال سفارة جورجيا، حيث تناول اللقاء الشئون المتعلقة بسبل تعزيز العلاقات الثنائية.



ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بالسفير الجورجي، وأكد عمق العلاقات المصرية الجورجية، وجودة العلاقات السياسية بين الطرفين، كما تمنى للسفير طيب الإقامة بالأقصر والتمتع بالأماكن الأثرية بالبرين الغربي والشرقي.



وأكد ألهم خلال اللقاء، أن الأقصر ترحب بالسائح الجورجي للتعرف على الحضارة المصرية القديمة، ودعا إلى التعاون بين محافظة الأقصر والجانب الجورجي.



من جانبه، أشار القائم بأعمال سفير جورجيا إلى وجود اتفاقية تآخي وتعاون بين محافظة الأقصر بجمهورية مصر العربية، ومحافظة منطقة كاخيتي بجورجيا، وتتضمن الاتفاقية عدة مجالات وتشمل الثقافة والعلوم والتعليم والصحة والشباب والمرأة.



وفي سياق متصل، وجه القائم بأعمال سفير جورجيا، الشكر إلى محافظ الأقصر، على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، وقال إنه يرحب بالتعاون بين محافظة الأقصر وبلاده مؤكدا أن الشعب الجورجي يطمح لزيارة مصر ومعرفة تاريخها العريق.