 المرصد السوري: غارة جوية تستهدف أبرز تجار المخدرات قرب الحدود السورية الأردنية - بوابة الشروق
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المرصد السوري: غارة جوية تستهدف أبرز تجار المخدرات قرب الحدود السورية الأردنية

دمشق /لندن (د ب أ)
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 6:39 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 6:39 م

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن طيرانا حربيا يرجح أنه أردني، استهدف موقعا ضمن قرية الشعاب الواقعة بريف السويداء الشرقي عند الحدود السورية –الأردنية، حيث يتواجد بالموقع أحد أبرز تجار المخدرات والمسؤول عن تهريبها إلى الأردن من المنطقة هناك.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إن "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل تاجر المخدرات المدعو مرعي الرمثان وعائلته المؤلفة من زوجته و6 من أطفالهما بالقصف، وإن صحت المعلومات فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يدين عملية قتل النساء والأطفال تحت أي ذريعة كانت".

وذكر المرصد السوري، أنه كان قد أشار في 21 شهر ديسمبر الماضي، إلى أن المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري أفرجت عن الرمثان تاجر المخدرات وتهريبها عبر الأردن باتجاه دول الخليج، والمتعاون مع مليشيات “حزب الله” اللبناني بريف السويداء، مقابل فدية مالية ضخمة، وذلك بعد اعتقال دام نحو 5 أيام فقط.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة الأردنية بشأن الغارة.


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