الأهلي يدعو وزير الرياضة لحضور افتتاح كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

وجه النادي الأهلي الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات»، المقرر إقامته في السادسة مساء غد الثلاثاء بصالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

يحضر حفل الافتتاح محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي، ومسؤولو الاتحاد المصري لليد.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، اجتماعًا مطولًا اليوم بحضور رؤساء اللجان، من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح، الذي يتضمن عددًا من المفاجآت.

واطمأنت اللجنة العليا أيضًا على الترتيبات الخاصة بتدريبات الفرق المشاركة وكافة الأمور المتعلقة بالإقامة والانتقالات. ووجهت اللجنة بضرورة توفير كافة طلبات الفرق المشاركة.

وكانت صالة الأمير عبد الله الفيصل قد استضافت مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، حيث توج الفريق باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، وحجز مقعده في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».