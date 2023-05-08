أثارت مشاهد لامرأة تصرخ وتناجي لعدم اغتصابها من قبل مجموعة من الشبان، ضجة بين الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر مقطع يوثق اغتصاب امرأة ليبية داخل مقر إحدى الميليشيات المسلحة، وهي تصرخ "الله يستركم لا"، ما أثار غضباً واسعاً، وسط دعوات لفتح تحقيق وملاحقة المجرمين.

وظهرت الفتاة في المقطع المصوّر بعد إخفاء ملامحها وهي تستجدي شخصاً يجلدها ويشتمها بأبشع النعوت، بألا يعتدي عليها وعدم اغتصابها وتصويرها، مستغيثة بكلمات: "والنبي لا.. بالله عليكم لا.. الله يستركم لا"، لكنه استمر في فعلته.

وقال ناشطون إن الجريمة وقعت داخل مقر إحدى الميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية غرب ليبيا، وإن الفتاة تعرضت للاختطاف ثم للاغتصاب والتنكيل، بعد نشرها تعليقا على موقع "فيسبوك"، انتقدت فيه أحد العناصر المسلحة.

وتشهد مدينة الزاوية هذه الفترة حالة من الغليان، تنديدا بتصرفات بعض الميليشيات المسلحة وسطوتها على مناحي الحياة العامة، وارتفاع معدلات الجريمة.