قتيل وجريحان جراء هجمات روسية على شمال شرق أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل شخص واحد، صباح اليوم الخميس؛ جراء هجمات روسية على شمال شرق أوكرانيا، وذلك في الساعات الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأصيب شخصان آخران، جراء إسقاط القوات الروسية قنابل جوية موجهة في منطقة سومي شمالي شرق البلاد.

وأعلن مكتب المدعي العام الإقليمي، اليوم الخميس، إسقاط القنابل على مناطق سكنية بالقرب من الحدود.

وأصدرت القوات الجوية الأوكرانية، تحذيرا من إطلاق قنابل انزلاقية وصاروخ واحد على الأقل في منطقة سومي اعتبارا من الساعة 2:39 صباحا وحتى ساعات الصباح الباكر من اليوم الخميس.

ولم يتم تسجيل هجمات واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة، والتي كانت تحدث بشكل شبه يومي في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، منذ الساعة 8:30 مساء من الليلة السابقة، وفقا للقوات الجوية الأوكرانية.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس بتوقيت موسكو.

لكن الهجمات الروسية الأصغر حجما استمرت في أماكن أخرى من البلاد أقرب إلى خط المواجهة؛ مما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين.

ولقيت امرأة تبلغ من العمر 55 عاما حتفها في منزلها ببلدة ميكولايفكا في منطقة سومي نحو الساعة الثالثة صباحا، وأصيب نجلها البالغ من العمر 24 عاما، حسبما أعلن مكتب المدعي العام.

وبعد نحو 30 دقيقة، أصابت قنبلة أخرى البنية التحتية المدنية في بلدة فوروجبا؛ مما أدى إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 70 عاما.

وقال مسئولون، إنه تم فتح تحقيق في جرائم حرب.