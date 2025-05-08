ولي العهد السعودي يستقبل نائب رئيس دولة فلسطين

واساستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع في فلسطين، وسُبل تعزيز العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية، ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

سمو #ولي_العهد يستقبل نائب رئيس دولة فلسطين، ويبحثان تطورات الأوضاع في فلسطين، وسُبل تعزيز العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية، ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.#واس pic.twitter.com/pKgjuvGTwO — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 8, 2025

وتولى حسين الشيخ (أبو جهاد)، رسمياً، منصب نائب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أبريل الماضي، بعدما صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على اقتراح عباس بتسميته، ليكون بذلك أول نائب لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، منذ تأسيسها عام 1964، وأول نائب لرئيس السلطة الفلسطينية.

ووُلد حسين الشيخ عام 1960 في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وانخرط في النشاط السياسي كبقية أبناء جيله، وانضم إلى حركة «فتح» في سنوات مراهقته، واعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ11 عاماً (بين عامي 1978 و1989).

وخلال فترة سجنه، تعلم اللغة العبرية، ما ساعده لاحقاً في أداء أدوار متعلقة بالتنسيق مع المسئولين الإسرائيليين في أكثر من صفة سياسية رسمية.

كما تولى الشيخ مناصب سياسية مختلفة في الهيكل السياسي الفلسطيني، بوصفه يتبع للحزب الحاكم حركة «فتح» منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عقب اتفاقية أوسلو.



