 محافظ سوهاج يتفقد معرض تسويق المنتجات الحرفية ويبحث أفضل سبل استغلاله في حي الكوثر - بوابة الشروق
الخميس 8 مايو 2025 9:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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محافظ سوهاج يتفقد معرض تسويق المنتجات الحرفية ويبحث أفضل سبل استغلاله في حي الكوثر

محمد عبد المجيد
نشر في: الخميس 8 مايو 2025 - 9:12 م | آخر تحديث: الخميس 8 مايو 2025 - 9:12 م

تفقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، معرض تسويق المنتجات بالحي؛ للوقوف على الوضع الراهن له، ووضع تصور لتشغيله، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة غير المستغلة.

ووجه المحافظ، خلال الجولة اليوم الخميس، بوضع تصور عاجل وخطة تنفيذية بمواعيد محددة لتشغيل المعرض بالكامل خلال أسبوع، مؤكدًا أن تشغيل المعرض يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعات المحلية، والحفاظ على الحرف التراثية.

وأشار إلى حرص المحافظة على تعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية القائمة، وتوفير البيئة المناسبة لتسويق المنتجات وتشجيع رواد الأعمال والحرفيين.

يذكر أن المعرض على مساحة 400 متر مربع، وبتكلفة 4 ملايين جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

كما تفقد المحافظ أروقة المعرض المكون من 3 أدوار، ويضم 30 قاعة لعرض المنتجات الحرفية والتراثية، ومنتجات المنطقة الصناعية، وتتراوح مساحات قاعات العرض من 12 إلى 27 مترًا مربعًا، وذلك كمنفذ تسويق ثابت، يتيح عرض المنتجات طوال أيام العام.

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