إغلاق مراكز طبية مخالفة بنجع حمادي في قنا

وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق إدارة العلاج الحر بالمديرية بالمرور على عدد من المراكز الطبية الخاصة بمركز نجع حمادي.

ويأتي ذلك في إطار خطة التعامل مع المراكز والمستشفيات الطبية الخاصة والمراجعة الدورية لكل المخالفات لضمان سلامة الخدمة الطبية، وضمان وصولها لمستحقيها بالصورة الآمنة والقانونية.

وأوضح وكيل صحة قنا، في بيان اليوم الخميس، أن الفريق بقيادة الدكتور مصطفي فؤاد مدير إدارة العلاج الحر وعضوية كل من الدكتور أحمد فؤاد، والدكتور أندرو أمير، والدكتور محمود الأسد، راجع أربع مراكز جراحية ونساء وتوليد داخل مركز نجع حمادي، حيث راجع الفريق الاشتراطات الصحية والتراخيص لتلك المراكز والتزامهم بتطبيق القانون المنظم لتلك المراكز، والتي قد تم المرور عليها سابقا، وتم إنذارهم بالمخالفات التي تم رصدها وإعطاءهم مدة للتصحيح وعند مراجعة المراكز تبين عدم التزامهم بالشروط المقررة وتلافي المخالفات المرصودة، وتم غلق تلك المراكز وعمل محضر بالمخالفات.

وأضاف أن الفريق ضبط مركز جلدية يعمل بدون ترخيص، وبه العديد من المخالفات، وعلى الفور تم عمل محضر وغلق المركز.

وشدد عبد الخالق، على استمرار جولات العلاج الحر في مراكز المحافظة لرصد أي مخالفات في المؤسسات الطبية الخاصة والتعامل معها بردع وقوة لضمان رعاية صحية متكاملة لأبناء المحافظة.