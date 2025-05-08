الاتحاد الأوروبي ينشر قائمة السلع الأمريكية المستهدفة بالرسوم الجمركية العقابية

نشر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قائمة السلع الأمريكية التي يعتزم فرض رسوم جمركية انتقامية عليها إذا لم يتم التوصل إلى حل ينهي حرب الرسوم التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتشمل الدول الأوروبية.

وتضم القائمة شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج.

وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، إنها ستبدأ تحركا قانونيا أمام منظمة التجارة العالمية ضد "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها الرئيس ترامب على مختلف دول العالم الشهر الماضي.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية إن "الاتحاد الأوروبي مازال ملتزما تماما بالبحث عن نتائج تفاوضية مع الولايات المتحدة.. وفي نفس الوقت نواصل الاستعداد لكل الاحتمالات".

يذكر أن المفوضية الأوروبية تتولى ملف عقد الاتفاقيات التجارية وتسوية النزاعات نيابة عن 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

في أوائل أبريل الماضي فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 20% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي كجزء من حملته التعريفية ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وبعد أسبوع، أوقفها لمدة 90 يومًا لإعطاء الدول فرصة للتفاوض على حلول للمخاوف التجارية الأمريكية، مع الإبقاء على رسوم نسبتها 10% على جميع الواردات

وضعت المفوضية تدابير مضادة لاستهداف منتجات أمريكية بقيمة 9ر20 مليار يورو (6ر23 مليار دولار) وهو ما يعادل تقريبًا ما سيفرضه ترامب على الواردات من أوروبا، لكنها علّقتها أيضًا لمدة 90 يومًا لإعطاء المفاوضات فرصة.

وتضم القائمة التي المفوضية الأوروبية اليوم منتجات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار).

تنقسم القائمة إلى قطاعات وفئات واسعة من المنتجات بدلاً من الأسماء التجارية، حيث تشمل طائرات بقيمة 5ر10 مليار يورو ومكونات سيارات بقيمة 3ر10 مليار يورو وسيارات بقيمة ملياري يورو.