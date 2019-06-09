«الزراعة»: انخفاض أسعار الليمون خلال أيام

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الليمون سيعود إلى أسعاره المنخفضة مرة أخرى خلال أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أنه خلال فترة قليلة سيبدأ ما يعرف بـ «موسم تصويم اللليمون»، والذي ينتج عنه تساقط ثماره من على الأشجار، ويصبح حجم الطلب أقل من المعروض.

ووصف أزمة ارتفاع أسعار الليمون خلال الفترة الأخيرة بأنها ظاهرة استثنائية نتيجة العواصف خلال فترة الشتاء، لافتًا إلى حرص الوزارة على توسيع صادرات الليمون والموالح، وتشجيع الراغبين في زراعته.