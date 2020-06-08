لاحقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على مدار اليومين الماضيين عدد من الشائعات والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان آخرها الخبر الذي تم تداوله أمس عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وإنها تستعد للانتقال إلى مستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية، وهو الأمر الذي لم تنفه أو تؤكده شيرين حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد مرور 48 ساعة فقط من تداول خبر عن مشاجرة وقعت بين شيرين وزوجها الفنان حسام حبيب داخل فيلته بمدينة الرحاب، ومحاولة الفنان أحمد سعد الصديق المقرب لهما التدخل لحل الأزمة.

لكن سرعان ما خرج الزوجان لنفي تلك الشائعات، حيث غردت شيرين عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: ‏‏"قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات ملهاش أي أساس من الصحة ومش ‏مظبوطة بالمرة، والتي دعمته بهاشتاج بحبك يا صاحبي".‏

وكتب حسام عبر حسابه على موقع تويتر:" في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا"، كما شن هجوما حادا على كل من تداول الخبر قائلا :" حسبي الله ونعم الوكيل اتقوا الله أن تخوضوا في أعراض الناس موتوا بغيظكم".

بينما قام الفنان أحمد سعد بنشر صورة تجمعه بحسام وشيرين عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، معلقا عليها: "أصحابي وحبايبي وكل اللي بسمعه إشاعات".