كشف المغربي محمد أوناجم، لاعب الزمالك، حقيقة رحيله عن الفريق الأبيض، بعدما تلقى عروض مغرية من بعض الأندية خلال الفترة الأخيرة.
وقال أوناجم في تصريحات عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أنا مرتاح في الزمالك، ولدي عقد مع الفريق، ولا يوجد داعي للرحيل عن الزمالك".
واضاف: "لدي علاقة طيبة مع إدارة الزمالك والمدير الفني باتريس كارتيرون، لا يوجد شئ يدفعني للرحيل رغم وصول عروض بالفعل خلال الفترة الاخيرة".
وتابع: "علاقتي طيبة مع رئيس النادي مرتضى منصور من أطيب الناس الذين تعاملت معهم، وهو مظلوم بسبب عصبيته".
وعن مدى تقييمه لمستواه مع الزمالك.. أجاب: "لست راضي بنسبة 100 % لكن أتمنى أن نعود للتدريبات سريعا وأن يزول هذا الوباء عنا في القريب العاجل".
وأتم: "في أخر مباراة بدوري أبطال إفريقيا حققنا المطلوب وصعدنا أمام الترجي التونسي على أرضهم بملعب رادس".