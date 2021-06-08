رئيس أوكرانيا: أجريت محادثات رائعة مع بايدن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه راضٍ عن مكالمته الهاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، ويتوقع مناقشة أجندة ثنائية شاملة خلال اجتماعها المرتقب يوليو المقبل.

وقال زيلينسكي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى بالأمس محادثة رائعة مع الرئيس بايدن، قائلا: "لقد كانت محادثة واضحة وذات مغزى، وأنا سعيد للغاية بنتائج المحادثة وسط آفاق مزيد من الاتصالات الشخصية"، متابعا أن بايدن أكد له الدعم الكامل وغير المشروط لأوكرانيا.

وشدد على أن أوكرانيا والولايات المتحدة لديهما "أجندة ثنائية شاملة"، والتي سيناقشها في اجتماع مع بايدن في الولايات المتحدة أواخر يوليو المقبل، مضيفا: "لدينا العديد من القضايا المهمة التي يجب مناقشتها ألا وهي الأمن ووحدة الأراضي والاقتصاد والطاقة والاستثمار المباشر والتكنولوجيا والتعاون في مجال الدفاع".

وكان زيلينسكي وبايدن قد أجريا مكالمة هاتفية في أمس دعا خلالها الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني لزيارة البيت الأبيض في يوليو المقبل.