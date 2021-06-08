 رئيس مجلس السيادة السوداني يشيد بدور دول الترويكا لتعزيز السلام - بوابة الشروق
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رئيس مجلس السيادة السوداني يشيد بدور دول الترويكا لتعزيز السلام

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 7:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 7:57 م

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالدور الذي تضطلع به دول الترويكا لتعزيز مسيرة السلام والاستقرار ببلاده.

وثمن البرهان - خلال لقائه اليوم الثلاثاء - مبعوثي دول الترويكا، والتي تضم المبعوث الأمريكي دونالد بوث، ومبعوث المملكة المتحدة بوب فيرويدز، والمبعوث النرويجي إندري ستيانسن، الجهود المقدرة التي تبذلها المجموعة لدعم الفترة الانتقالية.

وأشار إلى أن توقيع الترويكا و"إيجاد" اليوم على اتفاق جوبا لسلام السودان، يعد خطوة في طريق انفتاح السودان على المجتمع الدولي.

من جانبه، أوضح المبعوث الأمريكي دونالد بوث - في تصريح صحفي - أن اللقاء بحث كيفية تقديم الترويكا للدعم السياسي للحكومة الانتقالية بما يحقق امال الشعب السوداني وتطلعاته نحو السلام والاستقرار وتعزيز التنمية بالبلاد، واصفًا اللقاء بالمثمر.

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