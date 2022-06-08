 شكري يعقد اجتماعا مع مجموعة الـ 77 والصين ببون الألمانية - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يونيو 2022 10:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

شكري يعقد اجتماعا مع مجموعة الـ 77 والصين ببون الألمانية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 10:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 10:32 ص

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، صباح اليوم الاربعاء اجتماعا مع مجموعة الـ 77 والصين.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن اللقاء يأتي على هامش اجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمنعقدة حاليا بمدينة بون الألمانية.

كان شكري قد التقى فى وقت سابق اليوم مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ على هامش اجتماعات بون حول المناخ.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك