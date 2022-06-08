 نيكول سابا تطرح كليب «سمك القرش» - بوابة الشروق
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نيكول سابا تطرح كليب «سمك القرش»


نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 1:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 1:45 م

طرحت الفنانة اللبنانية نيكول سابا فيديو كليب لأحدث أغانيها، والذي يحمل اسم «سمك القرش»، وذلك عبر موقع «يوتيوب»، وهو من كلمات عبد الرحمن عاصم «مانو»، وألحان كريم عشور، وتوزيع أمين نبيل، والكليب من إخراج جاد شويري.

يشار إلى أن نيكول سابا شاركت مؤخرا ضمن أبطال مسلسل «نقل عام»، وهو كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب.

 

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