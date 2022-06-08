شريفة شريف: منتدى الحوكمة الرياضية يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط

تحت رعاية هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أقيم، اليوم، منتدى "الحوكمة الرياضية: تعزيز الحوكمة الرشيدة في الرياضة بمصر"، الذي نظمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، كأول منتدى للحوكمة الرياضية في مصر.

وقالت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن منتدى الحوكمة الرياضية يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الذي يركز على الحوكمة، والحوكمة الرشيدة في الرياضة.

واستعرضت شريف نشأة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه من أوائل المعاهد التدريبية في الشرق الأوسط، موضحة أنه تم تغيير اختصاص المعهد إلى الحوكمة والتنمية المستدامة في 2020، لافتة إلى أن المعهد منوط بالتدريب والأبحاث والاستشارات في الحوكمة والتنمية المستدامة تحت شعار "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة".

وأكدت أن الحوكمة أداة مسرعة لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، فالحوكمة عملية مستمرة للوصول إلى الأهداف المرجوة، مشيرة إلى أن الحوكمة تضمن كفاءة وفعالية المؤسسات والحد من الفساد وضمان تنمية اقتصادية مستدامة وجودة أفضل لحياة المواطن.

كما استعرضت البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، مشيرة إلى مبادرة "كن سفيرًا" التي تهدف إلى نشر فكر الاستدامة بين الشباب، ومبادرة "هي لمستقبل رقمي" التي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، بالإضافة إلى برامج تدريب القيادات النسائية والتي منها تدريب القيادات النسائية على المستوى الوطني، حيث تم تدريب عدد من السيدات في 15 محافظة ومستهدف تغطية جميع المحافظات بنهاية 2022، بالإضافة إلى برنامج القيادات النسائية الأفريقية والذي تم من خلاله تدريب أكثر من 450 سيدة من القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني على مستوى 45 دولة إفريقية.

ولفتت إلى المنصات التعليمية للمعهد، مشيرة إلى منصة استدامة والتي تضم نحو 54 كورسا تفاعليا، بالإضافة إلى منصة اتنجي على مستوى إفريقيا، التي تضم عددا كبيرا من البرامج التدريبية لعدد من المعاهد التدريبية تتاح مجانًا على مستوى إفريقيا، فضلا عن شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في إفريقيا "تنمية" التابعة للمعهد، التي تعد منصة فريدة من نوعها تربط جميع الدول الإفريقية من خلال معاهد التدريب والإدارة.

وقالت إن أهم ما يميز المعهد القومي للحوكمة عن باقي المعاهد التدريبية الأخرى في مصر أنه معهد متخصص في الحوكمة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين من الجامعات والمعاهد التدريبية، منها جامعات جورج واشنطن، شيكاغوبوث، بن راشد في دبي، وغيرها.

شارك في المنتدى كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء الحوكمة والرياضة والأكاديميين وممثلي الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية من القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية.