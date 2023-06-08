وست هام يونايتد يهزم فيورنتينا ويتوج بالدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

توج فريق وست هام يونايتد الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره فيورنتينا الإيطالي مساء الأربعاء.

وحقق وست هام يونايتد فوزًا ثمينًا بهدفين لهدف على نظيره فيورنتينا، في المباراة التي أقيمت على ملعب إيدن أرينا في التشيك مساء الأربعاء، في المباراة النهائية لدوري المؤتمر.

افتتح أهداف المباراة المهاجم الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الفريق الإيطالي هدف التعادل عند الدقيقة 68 عن طريق لاعبه جياكومو بونافينتورا.

وقاد المهاجم جارود بوين فريقه وست هام للتتويج بلقب دوري المؤتمر، بعد تسجيله هدف الانتصار في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف.