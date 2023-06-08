رئيس الوزراء الباكستاني: مشروع خط أنابيب الغاز تابي سيؤدي إلى ازدهار المنطقة

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أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الخميس، عن ثقته في أن مشروع خط أنابيب الغاز "تابي" (المسمى بالأحرف الأولى للدول الـ4 المشاركة: تركمانستان - أفغانستان - باكستان - الهند) سيؤدي إلى عصر من التعاون الإقليمي والتنمية والازدهار.

وقال رئيس الوزراء، في كلمته خلال حفل توقيع خطة التنفيذ المشتركة، إن المشروع له أهمية قصوى لتنمية الدول الأربع والمنطقة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.

وأضاف شريف، أن المشروع سيساعد المنطقة على تأمين الغاز الطبيعي من خلال ضمانات ملموسة وشروط وأحكام متفق عليها بشكل متبادل.

وأوضح أن الطاقة أصبحت تحديا حقيقيا في ضوء الأوضاع في العالم.

وقال شريف: "بالنسبة لدولة نامية مثل باكستان، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لاستكشاف خيارات الطاقة".

وأصدر رئيس الوزراء توجيهاته لفريقه ببذل كل ما في وسعه لتسريع تخطيط وتنفيذ المشروع.

وذكر أن باكستان وتركمانستان مستعدتان لتوسيع نطاق العلاقات في مختلف المجالات وتعزيز التعاون بينهما.

وشهد رئيس الوزراء في هذه المناسبة توقيع خطة التنفيذ المشتركة، وووقع الاتفاق وزير الدولة للبترول في باكستان مصدق مالك ووزير الدولة التركماني ورئيس مجلس إدارة شركة غاز تركمانستان مسقط باباييف.