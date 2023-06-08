ضبط 45 كيلو مخدرات و3 أسلحة نارية بحوزة 9 متهمين في دمياط



شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط، كفر سعد، كفر البطيخ، الزرقا، فارسكور) وأقسام شرطة (ثان دمياط، دمياط الجديدة).

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 7 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو، كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلو، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 17 كيلو، كمية من مخدر الهيروين، بندقية آلية، 2 فرد محلي، طلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 9 متهمين ل6 منهم معلومات جنائية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.