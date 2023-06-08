يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج في البيت الأبيض الاثنين المقبل 12 يونيو لمناقشة قمة الناتو المرتقبة في عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس.

وأفاد البيت الأبيض في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، بأن بايدن وستولتنبرج سوف يستعرضان الاستعدادات للقمة، بما في ذلك العمل على تعزيز ردع الحلفاء والدفاع والبناء على تعهد الاستثمار الدفاعي لقمة ويلز لعام 2014 وتعميق شراكات الناتو، كما سيناقش الجانبان دعم الحلفاء لأوكرانيا في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا.