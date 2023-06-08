اشتية: إسرائيل تضرب بعرض الحائط أي سيادة فلسطينية

اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية بأنها تضرب بعرض الحائط أي سيادة فلسطينية.

وقال اشتية، للصحفيين في مدينة رام الله، إن "الذي يجري إعادة احتلال كامل للضفة الغربية، وواضح تماما أن هذه الحكومة تضرب بعرض الحائط أي سيادة فلسطينية، سواء كان ذلك نص عليها الاتفاق أو غيره".

وكان اشتية يتحدث خلال تفقده منزل عائلة معتقل فلسطيني فجره جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وبهذا الصدد تعهد اشتية بـ"إعادة بناء كل بيت يهدمه الاحتلال، والتعاطى بكل مسؤولية مع احتياجات العائلات التي تهدم بيوتها، وهذه مسؤوليتنا تجاه أبناء شعبنا".

واعتبر أن "ما قام به الاحتلال جريمة نكراء حولت عائلة بين ليلة وضحاها إلى عائلة مشردة بعد هدم بيتها، وهذه العقوبات الجماعية التي لم تحصل في التاريخ هي محاولة من الاحتلال للنيل من معنويات شعبنا".

وتابع: "عنوان هذه الحكومة الإسرائيلية ليس فقط هدم بيوت المواطنين، لكن أيضا العنوان المسجد الأقصى، هذا الانتقال من الصهيونية العلمانية إلى الصهيونية الدينية عنوانه هو الهجمة المقبلة على المسجد الأقصى".

وأضاف: "لذلك نحن سنقوم بكل ما نستطيع من أجل حماية المسجد الأقصى كما ندافع عن بيوتنا، وندافع عن مقدساتنا أيضا، وتاريخنا، وأرواح أولادنا وأرضنا ووطننا".

وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي فجرت منزل عائلة معتقل فلسطيني مكونا من أربعة طوابق في البلدة القديمة من مدينة رام الله في ساعة مبكرة فجر اليوم.

ويعود المنزل المستهدف إلى المعتقل إسلام فروخ الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية تفجير مزدوجة في القدس في نوفمبر 2022، والتي أدت لمقتل إسرائيليين اثنين.