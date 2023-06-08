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كشفت بعض التقارير الصحفية السعودية، عن وجود إدارة فريق الطائي في مفاوضات مع المهاجم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، للتعاقد معه هذا الصيف.

ووفقًا لـ موقع «سبورت 24» السعودي، فإن إدارة نادي الطائي دخلت في مفاوضات متقدمة مع برناردو سيلفا، وذلك من أجل التعاقد معه هذا الصيف.

وأوضح الموقع السعودي أن إدارة الطائي ترغب في التعاقد مع سيلفا مهاجم مانشستر سيتي سيلفا لمدة 3 سنوات.

ومن المقرر أن يلعب سيلفا مع فريقه مانشستر سيتي، المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم، أمام فريق إنتر ميلان الإيطالي.